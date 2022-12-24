Claudio Ranieri 31 yıl sonra Cagliari'de

Cagliari Kulübü, 1 Ocak'tan itibaren göreve başlayacak Ranieri ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kariyerinin başlarında 1988-1991 yıllarında görev aldığı Cagliari'ye 31 sene sonra dönen tecrübeli çalıştırıcı, ilk döneminde takımını Serie C'den Serie A'ya çıkarma başarısı göstermişti.

Daha sonra Napoli, Fiorentina, Valencia, Atletico Madrid, Chelsea, Parma, Juventus, Roma, Inter, Monaco gibi çok sayıda ekip çalıştıran ve son olarak Watford'da görev yapan 71 yaşındaki teknik direktör, Leicester City ile 2015-2016 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu yaşayarak unutulmaz bir başarıya imza atmıştı.

Serie B'de bu sezon bekleneni veremeyen ve 18 haftada 22 puan toplayan Cagliari, 14. sırada bulunuyor.