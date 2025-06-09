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Spor

Clement Lenglet, Barcelona ile sözleşmesini feshetti! İşte yeni adresi

Barcelona ile sözleşmesini fesheden Clement Lenglet, geçtiğimiz sezon kiralık forma giydiği Atletico Madrid'e kalıcı olarak transfer oldu.

HABER MERKEZİ9 Haziran 2025 Pazartesi 17:37 - Güncelleme:
Clement Lenglet, Barcelona ile sözleşmesini feshetti! İşte yeni adresi
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Barcelona ve Fransız stoper Clement Lenglet, karşılıklı anlaşma sonucunda sözleşmelerini feshetti. Katalan kulübünden yapılan açıklamada, oyuncuya bugüne kadarki katkılarından dolayı teşekkür edilirken, kariyerinde başarılar dilendi.

Aynı saatlerde gelen ikinci açıklama ise Lenglet'in yeni adresini netleştirdi: 2024/25 sezonunu kiralık olarak geçirdiği Atletico Madrid, Fransız savunmacının bonservisini aldı. Diego Simeone'nin sistemine kısa sürede adapte olan Lenglet, gösterdiği istikrarlı performansla kalıcı bir sözleşmeye imza attı.

Atletico Madrid yaptığı açıklamada Lenglet ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

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