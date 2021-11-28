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Spor

Cleveland Cavaliers'ın galibiyetine Cedi Osman'dan 10 sayılık katkı

Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Orlando Magic'i 105-92 yenerken, milli basketbolcu 10 sayı, 6 ribaunt, 1'er asist, top çalma ve blokla galibiyete katkı sağladı.

28 Kasım 2021 Pazar 11:26 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 11:26
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Orlando Magic'i 105-92'lik skorla mağlup etti.

Bu sezon 10. kez kazanan Cavaliers'ta Darius Garland 26 sayı, 11 asist, Jarrett Allen ise 19 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaptı. Milli oyuncu Cedi Osman da 22 dakika süre bulduğu maçta 10 sayı, 6 ribaunt, 1'er asist, top çalma ve blokla galibiyete katkı sağladı.

Sezonun 17. mağlubiyetini alan Magic'te Wendell Carter 19 sayı, 11 ribaunt, Robin Lobez 13, Franz Wagner 12 sayılık performans gösterdi.

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