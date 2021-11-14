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Spor

Cleveland Cavaliers'ın galibiyetine Cedi Osman'dan 9 sayılık katkı

Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Boston Celtics'i 91-89 yenerken milli basketbolcu 9 sayı, 4 ribaunt, 2 top çalma, 1'er asist ve blokla galibiyette pay sahibi oldu.

14 Kasım 2021 Pazar 10:47 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 10:47
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, sezonun 9. galibiyetini, ağırladığı Boston Celtics'i 91-89 yenerek elde etti.

Üst üste 2. kez kazanan Doğu Konferansı 4'üncüsü Cavaliers'ta Darius Garland 22 sayı ve 6 asist, Evan Mobley 19 sayı ve 9 ribaunt, Ricky Rubio 16 sayı ve 7 asist, oyunda 29 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman ise 9 sayı, 4 ribaunt, 2 top çalma, 1'er asist ve blokla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 7. kez kaybeden Celtics'te Dennis Schroder 28, Jayson Tatum 21 sayı, Robert Williams da 12 sayı ve 16 ribauntluk performans gösterdi.

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