Cleveland Cavaliers'tan Elazığ ve Malatya'ya destek

TRT Spor 29.01.2020 09:55 - Güncelleme: 29.01.2020 09:55

Milli basketbolcu Cedi Osman bu jeste sosyal medya hesabından teşekkür ederek yanıt verdi.

Cedi yaptığı paylaşımda 'Maç boyunca panolara “Elazığ dualarımız sizinle” ve potalara “Malatya” yazıp farkındalığımıza destek veren tüm Cleveland Cavaliers organizasyonuna kalpten teşekkürlerimle. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.' dedi.

Cedi Osman, Chicago Bulls karşılaşmasında atılacak her 3 sayılık basket için 200 dolar bağışta bulunacağını açıklamıştı. Milli basketbolcu kampanya sonundan depremzedeler için 385 bin TL toplandığını duyurmuştu.

