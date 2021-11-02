Cleveland kazandı, Cedi Osman 13 sayı attı

2 Kasım 2021 Salı 10:11 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 10:11

NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi.

Cleveland Cavaliers, Jarrett Allen'ın 24 sayı, 16 ribaunt, 3 blok ve Lauri Markkanen'in 21 sayı, 8 ribaunt, 3 blokluk performansı sayesinde Charlotte Hornets deplasmanından 113-110 galip ayrıldı.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Cavaliers'ta oyuna sonradan dahil olan Cedi Osman da 13 sayı, 2 asist üretti.

Hornets'ta 30 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle sahanın en etkili ismi olan LaMelo Ball ve 23 sayı, 6 ribauntla mücadele eden Terry Rozier'in gayreti galibiyete yetmedi.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-San Antonio Spurs: 131-118

Charlotte HornetsNBA'de Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, takımının Portland Trail Blazers'ı 113-103 yendiği maçta 15 sayı atarken, 5 de asist yaptı.-Cleveland Cavaliers: 110-113

Philadelphia 76ers-Portland Trail Blazers: 113-103

Atlanta Hawks-Washington Wizards: 118-111

New York Knicks-Toronto Raptors: 104-113

Boston Celtics-Chicago Bulls: 114-128

Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 106-97

Minnesota Timberwolves-Orlando Magic: 97-115

Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder: 99-94