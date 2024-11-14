Cleveland'dan tarihi başlangıç! 13 maçta 13 galibiyet

Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers'a karşı 114-106 galibiyete ulaşarak, NBA tarihinde sezona 13-0 ile başlayan altıncı takım oldu.

23 sayısının 11'ini maçın son üç dakikasında bulan Donovan Mitchell, ayrıca 13 ribaund alıp 9 da asist ekleyerek takımının en etkili ismi olmayı başardı. Darius Garland 25 sayı bulurken, Evan Mobley ise 14 sayı ve 7 ribaund kaydetti.

Bundan önce NBA'de sezona 13-0 ile başlayan en son takım, 2015-16 sezonuna 24-0 ile başlayarak NBA tarihinde bu alandaki rekorun sahibi olan Golden State Warriors olmuştu.

76ers cephesinde ise Jared McCain, sol diz sakatlığının iyileşme süreci kapsamında arka arkaya gecelerde oynamayan Joel Embiid ve ayrıca Paul George'un yokluğunda, kariyer rekoru 34 sayıya ulaştı. Kelly Oubre Jr. 20 sayı bulurken, Caleb Martin 18 sayı ekledi.

Gecenin diğer sonuçları:

Indiana Pacers 90-94 Orlando Magic

Boston Celtics 139-114 Brooklyn Nets

Chicago Bulls 124-123 New York Knicks

New Orleans Pelicans 88-106 Oklahoma City Thunder

Los Angeles Clippers 103-111 Houston Rockets

Detroit Pistons 120-127 Milwakuee Bucks

Washington Wizards 130-139 San Antonio Spurs

Memphis Grizzlies 123-128 Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves 98-106 Portland Trail Blazers

Phoenix Suns 104-127 Sacramento Kings