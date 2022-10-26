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Spor

Clinton N'Jie: Şu sıralar zor zamanlardan geçtiğimiz bir gerçek

Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. haftasında yarın sahasında Cluj ile karşılaşacak olan Sivasspor'da orta saha oyuncusu Clinton N'Jie, 'Şu sıralar zor zamanlardan geçtiğimiz bir gerçek. Sakat arkadaşlarımız var. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

IHA26 Ekim 2022 Çarşamba 13:52 - Güncelleme:
Clinton N'Jie: Şu sıralar zor zamanlardan geçtiğimiz bir gerçek
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Sivasspor'un 29 yaşındaki Kamerunlu oyuncu Clinton N'Jie, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu beşinci maçında yarın oynayacakları CFR Cluj müsabakası öncesi Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu. N'Jie, "Öncelikle bu maçın ne kadar zor olacağını biliyoruz. Bizim için önemli bir maç olacak. Takım olarak hazırlıklarımızı yaptık ve takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarımızın desteğiyle bu maçı kazanmak istiyoruz. Tek hedefimiz kazanmak. İlk maç zordu bizim için ama galibiyet aldık. Cluj çok iyi bir takım. Sivasspor da çok iyi işler çıkarttı. Son 3 yıldır Sivasspor Avrupa'da gidiyor ve Türkiye kupasını kazandı. Şu sıralar zor zamanlardan geçtiğimiz bu bir gerçek. Sakat arkadaşlarımız var. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"PERFORMANSIMIZ YÜKSELİYOR"

Bir gazetecinin, 'Kendi performansını nasıl buluyorsun?' şeklindeki sorusuna N'Jie, "Kamp dönemi çalışan oyuncular vardı, kampa geç gelenler de vardı. Benim de antrenman eksiğim vardı. Şu an daha çok çalışıyorum. Arkadaşlarımızla daha iyi kaynaştık. Hepimiz günden güne daha iyi oluyoruz ve performansımız yükseliyor" yanıtını verdi.

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