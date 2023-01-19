İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2023 Perşembe / 27 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7883
  • EURO
    20,3764
  • ALTIN
    1162.78
  • BIST100
    5422.37
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Clinton N'jie'den Sivasspor'a kötü haber
Spor

Clinton N'jie'den Sivasspor'a kötü haber

Süper Lig takımlarından Sivasspor, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Clinton N'jie'nin sakatlandığını ve tedavisine başlandığını açıkladı.

AA19 Ocak 2023 Perşembe 21:03 - Güncelleme:
Clinton N'jie'den Sivasspor'a kötü haber
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da orta saha oyuncusu Clinton N'jinin sakatlandığı ve tedavisine başlandığı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, N'jie'nin sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TECO Karacabey Belediyespor ile oynanan maçın 84. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Clinton N'jie'nin, gerçekleştirilen kontrollerinde sol üst arka adalesinde hafif seviyede yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlanıldığı kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.