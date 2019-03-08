18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4768
  • 6,1416
  • 227.689
  • 101.979
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Club Brugge, Henry Onyekuru'ya talip oldu

Galatasaray'ın yeniden kiralamayı düşünmediği Nijeryalı yıldıza Club Brugge talip oldu. Belçika kulübü Everton'la temasa geçerek resmi teklifte bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İkinci yarının ilk haftasında Ankaragücü'ne üç gol attıktan sonra büyük bir düşüş yaşayan Henry Onyekuru artık Fatih Terim'in yeni sezon planlarında yer almıyor...

Kiralık sözleşmesi Mayıs sonunda bitecek olan Nijeryalı yıldız yeniden Belçika'nın yolunu tutabilir. Club Brugge'ün Onyekuru'yu yeni sezonda kadrosuna katmak için düğmeye bastığı belirtildi.

Belçika kulübünün, Onyekuru'nun bonservisini elinde bulunduran Everton'a resmi teklif yaptığı belirtildi. Genç yıldız Belçika'da daha önce Anderlecht ve Eupen formasını da giymişti.

Onyekuru ise yaptığı açıklamada, "Kiralık ya da bonservis fark etmez, kulübümle anlaşırsanız ben seve seve Galatasaray'da kalırım" ifadelerini kullanmıştı.

(Sabah)

´´Ben PKK´lının elini sıkmam, vatana ihanet olur´´

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Deniz Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu

Deniz Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu

Pakistan hava sahası açıldı

Pakistan hava sahası açıldı

Milli Savunma Bakanlığı: Iğdır’da bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı: Iğdır’da bir askerimiz şehit oldu

Guaido, Venezuela'daki saldırı sonrası hükümeti hedef aldı

Guaido, Venezuela'daki saldırı sonrası hükümeti hedef aldı

'Millet bilse CHP’ye oy vermez'

'Millet bilse CHP’ye oy vermez'

CHP'de büyük panik: AK Parti 'Banko'

CHP'de büyük panik: AK Parti 'Banko'

CHP'li İmamoğlu ve Akgün'ün 'UYAP faresi'nin kimliği belli oldu

CHP'li İmamoğlu ve Akgün'ün 'UYAP faresi'nin kimliği belli oldu

Devlet korumasındaki çocuklar kendi evlerindeydi 

Devlet korumasındaki çocuklar kendi evlerindeydi 
 

POPÜLER HABERLER

“Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un güvenlik sorununu PKK temsilcisiyle mi çözecek?

“Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un güvenlik sorununu PKK temsilcisiyle mi çözecek?

Hem komutan hem anne

Hem komutan hem anne

Rusya, 3 milyar $ karşılığında nükleer denizaltısını kiraladı

Rusya, 3 milyar $ karşılığında nükleer denizaltısını kiraladı

TürkAkım’a katılmak isteyen komşuya 'Brüksel' şartı

TürkAkım’a katılmak isteyen komşuya 'Brüksel' şartı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA