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Club Brugge taktiği Luyindama'dan

Daha önce Standard Liege formasıyla tam 8 kez Club Brugge mücadelesine çıkan Luyindama'dan Fatih Terim ve teknik heyete destek geldi.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Yarın Club Brugge ile kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Galatasaray’da yıldız futbolcuların performansları merak edilirken, Belçika devi hakkında derin bir analiz yapan teknik heyete Luyindama’dan yardım geldiği anlaşıldı.
 
LUYİNDAMA 3 FUTBOLCUYA DİKKAT DEDİ
 
Geçtiğimiz sezon Ocak ayında sarı kırmızılı kulüple anlaşan, daha önce 2 sezon Standart Liege forması giyip tam 8 kez Club Brugge karşısında maça çıkan Christian Luyindama’nın hocası Fatih Terim’e yardımcı olduğu belirtilirken, Kongolu stoperin güçlü rakibinin güçlü yanlarını arkadaşlarıyla paylaştığı ifade edildi. Standart Liege’in Clubbe Brugge’le oynadığı 8 karşılaşmadan yalnızca iki tanesini kazanan Luyindama’dan ‘Vanaken, Dennis, Vormer’e’ dikkat uyarılarının geldiği bildirirken, bu sezon takıma yeni katılan ve Aston Villa’ya gönderilen Wesley’in yerini doldurması beklenen Okereke’nin de ayrıca ele alındığı vurgulandı.
 
Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda özellikle deplasmanlarda iyi maçlar çıkaran Club Brugge, Monaco’yu 4-0 yenerken, Belçika ekibi Dortmund’la 0-0 berabere kalmıştı.
 

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