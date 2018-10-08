CNEWS muhabiri Said El Abadi: Dirar için şu an kötü kokular yükseliyor

Fenerbahçe’de ligde ve Avrupa’daki kötü gidişin ardından kadro dışı bırakılan Nabil Dirar için işleri sıkıntılı devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılmadan önce de Phillip Cocu tarafından oynatılmayan ve UEFA kadrosuna alınmayan tecrübeli oyuncu, milli takım konusunda da zora düştü.

Fas Milli Takımı’nın aday kadrosuna çağrılan Dirar buna karşın gelecek açısından belirsiz bir döneme giriyor.

Fransa’da yayın yapan ve Kuzey Afrika futboluyla yakından ilgilenen CNEWS muhabiri Said El Abadi, Skorer’e özel bir değerlendirme yapıp, Dirar’ın kariyerinde oldukça karışık bir döneme girdiğini şu sözlerle anlattı:

“Oldukça karmaşık bir durum Dirar için. Şu an için, Herve Renard, Dirar’a güveniyor. Çünkü Dirar’ın özellikle sağ bekte etkili olduğunu ve işleri düzelttiğini düşünüyor Renard. Dirar kadar yararlı bir oyuncu da yoktu sağ bekte bu zamana kadar. Ancak artık Dirar forma giymiyor Fenerbahçe’de.

Şu anda Dirar’ın milli takımdaki rakipleri; Hakimi, Dortmund’daki oyunuyla etkileyici oldu. Sağ tarafta da kullanılır. Yine aynı zamanda Schalke 04’te Mendyl var, alternatifler arasında. Ajax’ta da Mazraoui kalitesini gösterdi. Nabil Dirar için şu an kötü kokular yükseliyor.”