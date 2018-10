CNEWS muhabiri Said El Abadi: Dirar için şu an kötü kokular yükseliyor Fransa’da CNEWS kanalının muhabiri Said El Abadi, Nabil Dirar’ın son durumunu değerlendirdi, Fenerbahçe’den sonra Fas Milli Takımı’nda da işlerin zora gireceğini belirtti.