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Cocu, 31 Mayıs'ta yolcu edilecek

FENERBAHÇE Yönetimi’nin, sözleşmesi askıya alınan Phillip Cocu ile yollarını kesin olarak ayırmamasının perde arkası ortaya çıktı.

  • StarSpor
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FENERBAHÇE Yönetimi’nin, sözleşmesi askıya alınan Phillip Cocu ile yollarını kesin olarak ayırmamasının perde arkası ortaya çıktı. Çünkü Hollandalı çalıştırıcı ile yapılan mukavele gereği sezon ortasında görevine son verilirse 2 yıllık parasının (4 milyon euro) ödenmesi gerekiyor. Sarı-Lacivertliler de bu nedenle tazminat konusunda mutabakata varamadıkları Cocu’nun sözleşmesini feshetmedi. 31 Mayıs’ta mukavelesine son verilecek olan Cocu, 2.5 milyon euro alacak.

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