Cocu, 31 Mayıs'ta yolcu edilecek

FENERBAHÇE Yönetimi’nin, sözleşmesi askıya alınan Phillip Cocu ile yollarını kesin olarak ayırmamasının perde arkası ortaya çıktı. Çünkü Hollandalı çalıştırıcı ile yapılan mukavele gereği sezon ortasında görevine son verilirse 2 yıllık parasının (4 milyon euro) ödenmesi gerekiyor. Sarı-Lacivertliler de bu nedenle tazminat konusunda mutabakata varamadıkları Cocu’nun sözleşmesini feshetmedi. 31 Mayıs’ta mukavelesine son verilecek olan Cocu, 2.5 milyon euro alacak.