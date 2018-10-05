Cocu: Buradaki lig daha farklı, burada daha ateşli bir ortam var

Fenerbahçe’de Spartak Trnava galibiyetiyle rahatlayan Phillip Cocu, FOX Sports’a konuştu. Hollandalı teknik adam, galibiyetler almanın önemine değinerek, “Galip geldikçe, takımın birbirine olan inancı artacak. Çocuklar çok iyi çalışıyorlar. Buradaki lig daha farklı, burada daha ateşli bir ortam var. Birçok farklı milletten birçok farklı oyuncu var. Gerçekten zor. Ancak daha sık kazandıkça işler kolaylaşacak. Şu anda baskı artmış durumda ama takımdaki tansiyon da yüksek” dedi. Spartak Trnava maçındaki galibiyeti de yorumlayan 46 yaşındaki antrenör, “Kazanmak için çok önemli bir andı. Zagreb’de ilk maçı kaybettikten sonra kazanmaktan başka şansımız yoktu. Şu anda mutluyum. Farklı bir oyun stili geliştirdik ve farklı bir stille oynadık” diye konuştu.

Başakşehir mücadelesini de değerlendiren Cocu, “Pazar günü ligde de galip gelme adına önümüzde bir şans var. Bu galibiyetimiz öyle daha değerli olur. Şu anda istikrarsız sonuçlar alıyoruz. Spartak Trnava maçı beni memnun etti. Bu sadece bir adımdı, Pazar günü Başakşehir maçı daha farklı” yorumunu yaptı.