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Cocu, Ferdi’ye talip oldu

Derby Country’yi çalıştıran Fenerbahçe’nin eski çalıştırıcısı genç futbolcuyu kiralamak istediklerini açıkladı. Bu sezon 6 maçta 2 gol 1 asistlik performans ortaya koyan Ferdi için kararı Yanal verecek.

  • Star Spor
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KANARYA’DA fazla forma şansı bulamamasına rağmen yakaladığı fırsatları iyi kullanan Ferdi Kadıoğlu’na talip çıktı. Bu sezon 6 maçta 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koyan genç futbolcu için İngiliz basınında transfer haberleri çıkmaya başladı. Şu anda Championship ekibi Derby Country’yi çalıştıran Fenerbahçe’nin eski teknik patronu Philip Cocu, Ferdi ile ilgilendiklerini doğruladı. ‘Ferdi Kadıoğlu’nu takımınızda görmek istiyor musunuz’ sorusuna cevap veren Cocu, “Satın almamız çok zor ama kiralama seçeneğinden iki taraf da memnun kalabilir” ifadelerini kullandı. Ferdi için kararı Yanal’ın vereceği belirtildi.

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