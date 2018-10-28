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Cocu, Frey ve Reyes'i alkışlatacak

Sarı - Lacivertli taraftarlar, bugün oynanacak A.Gücü maçı öncesi tepki gösterdikleri Cocu, Frey ve Reyes ’i alkışlayacak.

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Fenerbahçe taraftarı bugün kenetlenecek. Taraftarlar, Anderlecht ile oynanan Avrupa Ligi maçında geri dönüşe imza atan futbolcularını ve teknik heyeti bağrına basacak.

ŞİMDİ DESTEK ZAMANI

Sarı-Lacivertli taraftarların, daha önce tepki gösterdikleri Teknik Direktör Phillip Cocu, futbolculardan Frey ve Reyes'i özellikle tribünlere çağırarak alkışlaması bekleniyor...

FENER'İN 3 SAKATI VAR

Taraftarların, A.Gücü maçında takıma 90 dakika boyunca destek vereceği öğrenildi. Ligde alt sıralarda bulunan Kanarya bugün kazanarak haftaya oynayacağı G.Saray maçına moralli çıkmak istiyor. Fener'de Mehmet Topal, Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci sakat.

(Takvim)

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