Cocu futbolcularını uyardı! 'Hepimiz yanarız'

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de basın önündeki idman görüntülerinde neşeli haller sergilense de perde arkasında bambaşka şeyler yaşanıyor.

Süper Lig'de geride kalan 8 haftada sadece 8 puan toplayabilen sarı - lacivertlilerde Volkan Demirel, Aatıf ve Dirar da kadro dışı bırakılmıştı. Ayrıca antrenörlerle de yollar ayrılmıştı. Sivasspor deplasmanına çıkış maçı olarak bakan Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, futbolcularıyla kapalı kapılar ardından özel bir toplantı gerçekleştirdi.

Hollandalı çalıştırıcı, "Ne olursa olsun artık kazanmaktan başka bir çaremiz kalmadı. Sivas deplasmanında puan kaybı yaşarsak, kulüp içindeki ağır yaptırımlar sürer. Bu durumdan biz de memnun olmayız" dedi.

"ARTIK ZAMAN DARALIYOR"

Sarı - lacivertlilerin hocası, "Yeni bir takım oluşuyor. Her şey zamanla oturacak ama zaman daralıyor. Devre arasına kadar puan kaybetme lüksümüzün kaldığını düşünmüyorum. Kötü gidişat sürerse sadece siz değil, hepimiz yanarız. Sivasspor'dan başlayarak bundan sonra oynayacağınız karşılaşmaları öncelikle kendiniz için kazanmalısınız. Seri galibiyetler elde ettiğimiz takdirde öncelikle huzurumuz artacak. Daha rahat ilerleyeceğiz" diye konuştu.

"NELER YAŞADIĞIMIZ ORTADA"

Phillip Cocu sözlerine şöyle devam etti: Hata yapmazsak kredimiz artacak. Şu anda kredimiz yok. Bu sonuçları hep birlikte aldık, bundan sonra toparlamak da yine bizim elimizde. Taraftarlarımızı çok üzdük. Onlardan özür dilemeli ve yeniden ayağa kalkmalıyız. Puan kaybı diye bir şeyi düşünmek istemiyorum. Neler yaşadığımız ortada. Şu ortamdan el ele vererek sıyrılmak zorundayız.

(Akşam)