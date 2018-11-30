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Cocu için Barcelona iddiası dikkat çekti

Fenerbahçe ile yolları ayrılan Cocu için Barcelona iddiası ortaya atıldı.

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Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı sonrasında görevden alınan Phillip Cocu için bomba bir iddia ortaya atıldı. İspanyol Spor Gazetesi, PSV - Barcelona maçını tribünden izleyen Cocu'nun Barcelona'nın başına geçebileceğini iddia etti. Fenerbahçe'deki görevine son verilen Hollandalı teknik adam, Barcelona ile ilgili soruya, 'Gelecekte ne olacağını asla bilemezsiniz" diyerek açık kapı bıraktı. 

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