Cocu için Barcelona iddiası dikkat çekti
Fenerbahçe ile yolları ayrılan Cocu için Barcelona iddiası ortaya atıldı.
Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı sonrasında görevden alınan Phillip Cocu için bomba bir iddia ortaya atıldı. İspanyol Spor Gazetesi, PSV - Barcelona maçını tribünden izleyen Cocu'nun Barcelona'nın başına geçebileceğini iddia etti. Fenerbahçe'deki görevine son verilen Hollandalı teknik adam, Barcelona ile ilgili soruya, 'Gelecekte ne olacağını asla bilemezsiniz" diyerek açık kapı bıraktı.
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