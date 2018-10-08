Cocu: Nerden bakarsanız bakın, şu an farklı bir dünyada yaşıyorum

Teknik adamlarla olan görüşmeler Volkskrant gazetesinde yayınlanırken Fenerbahçe yardımcı antrenörü Erwin Koeman takımın aldığı kötü sonuçlara vurgu yaparak “Phillip Cocu için adeta hazin bir durum. İlk kez Hollanda’dan başka bir ülkede bir takım çalıştırıyor ve sonra bunlar oluyor” diye konuştu.

Cocu: Başkanın vizyonu uzun süreli

Yeni kulübünün Phillip Cocu’nun alçakgönüllü karakterine uyup uymadığı konusuyla girilen Cocu’nun sözlerinde ise Fenerbahçe Teknik Direktörü’nün şu ifadelerine yer verildi: “Nerden bakarsanız bakın, şu an farklı bir dünyada yaşıyorum. Takımın gelişimi düzgün bir şekilde sürüyor. Ben de kulüpte yüreğimi bu işe koymuş durumdayım. Koç ve Comolli ile birlikte farklı bir yapı kurmaya çalışıyorum. Fenerbahçe Türkiye’de kültürel bir değişimi getirmeye çalışan ilk kulüp. Bu başkanın uzun süreli bir vizyonu var.

‘Eleştirileri anlıyorum… Sonuçlar hayal kırıklığı’

Ancak bunlar bir anda olacak şeyler değil. Geçiş dönemine rağmen en iyisini talep edebiliriz. Zor bir durumun içerisindeyiz, takım istikrarsız. İnanç şu an kritik bir rol oynuyor. Gelen eleştirileri anlıyorum. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp çarpıcı bir dönüşümü tecrübe ediyor ve sonuçlar hayal kırıklığı… Öyle olunca tabii taraftar da şikayet ediyor”.

‘Fenerbahçe’de sonu ne olursa olsun…’

Cocu şöyle devam etti: “Ben kendimi yeni bir projeye adamış durumdayım. Bu yolculuk bazı aksamalar olmadan gerçekleşmez, bunu biliyordum. Empoze edilen sınırlar içerisinde zor bir meydan okuma. Kendim için en kolay yolu seçmedim. Futbolcuyken de böyle yapmamıştım. Hiçbir şekilde Türkiye ile Hollanda’yı karşılaştıramazsınız. Fenerbahçe’de sonu ne olursa olsun, bu tecrübe benim için zenginleştirici”.

(Skorer)