Cocu PSV-Barcelona maçı için Hollanda'ya gitti
Fenerbahçe yönetimi tarafından görevden alınan Phillip Cocu, PSV-Barcelona maçında ortaya çıktı.
TFF kayıtlarına göre Fenerbahçe'nin resmi teknik direktörü olarak görünen Phillip Cocu, PSV-Barcelona maçına gitti...
Fenerbahçe'nin yüksek tazminat bedeli ödememek için sözleşmesini feshetmediği Hollandalı teknik adam, İstanbul'da yaşamını sürdürüyordu... Geçtiğimiz gün magazin basını tarafından İstanbul'da görüntülenen Cocu, dün geceki PSV-Barcelona maçını izlemek için ülkesine gitti.
Eski takımının İspanyol devine 2-1 mağlup olduğu karşılaşmayı izleyen Cocu'nun, İstanbul'a dönüş tarihi ise bilinmiyor.
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