Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Cocu stattan ayrılırken gerginlik yaşandı

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'ne sahasında 3-1 yenilen Fenerbahçe'de görevden alınan teknik direktör Phillip Cocu, Ülker Stadı'ndan ayrıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Futbolcuların kullandığı kapıdan yardımcılarıyla çıkan Cocu, soruları yanıtlamaktan kaçındı.

Oldukça moralsiz olduğu gözlenen Cocu, stattan özel aracıyla çıkış yaptı.

Ayrılırken gerginlik yaşandı

Phillip Cocu'nun stattan çıkışında, kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Hollandalı teknik adamın ayrılışı esnasında polis, Cocu'nun stattan çıkması için MKE Ankaragücü takımını taşıyan otobüsün önünü kesti.

Bunun üzerine MKE Ankaragücü takımı oyuncuları yerinden kalkıp, camlara vurarak polise tepki gösterdi.

Polisin yolu açması üzerine önce MKE Ankaragücü kafilesi, ardından da Cocu stadı terk etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
29 Ekim kutlamasında CHP´li Başkan ´Andımız´ı yanlış okudu, kalabalık da bu yanlışa eşlik etti

29 Ekim kutlamasında CHP´li Başkan ´Andımız´ı yanlış okudu, kalabalık da bu yanlışa eşlik etti

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA