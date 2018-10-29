Cocu ve Rijkaard'ın kaderleri aynı oldu
Cocu'nun da görevine aynı Rijkaard gibi bir Ankaragücü yenilgisi ve Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi son verildi...
Fenerbahçe'de Süper Lig'deki Ankaragücü yenilgisi sonrasında Phillip Cocu'nun görevine son verilirken, ilginç bir detay dikkatlerden kaçmadı.
Phillip Cocu, 11. hafta oynanacak Galatasaray maçı öncesinde görevinden alınırken, Galatasaray'da da 2010/2011 sezonunda Frank Rijkaard'ın görevi Fenerbahçe derbisi öncesi son bulmuştu. Cocu gibi Rijkaard da bir Ankaragücü yenilgisi sonrasında görevinden alınmıştı.
Galatasaray, 2010/11 sezonunda Ali Sami Yen'de Ankaragücü'ne 4-2 mağlup olmuştu. Bir hafta sonraki Fenerbahçe derbisinde ise takımın başında Gheorghe Hagi yer alıyordu.
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