Cocu'nun 6,5 milyon euro'luk tazminatı Ersun Yanal'ın önünü kesiyor

Fenerbahçe taraftarı her kötü sonuçta 'Ersun Yanal' diyor ama yönetimin ne onu ne de başka bir ismi alması imkansız. Sabah'ın haberine göre; Phillip Cocu, "Alacağım yoktur" kağıdı vermemek için direniyor. Yönetim de UEFA kontrolü nedeniyle o kağıdı almadan yeni bir hoca getiremiyor.

İki iddia var: 1- Parasını peşin istiyor 2- 1 yıllık değil, 3 yıllık alacağını talep ediyor.

'Alacağım yoktur'u imzalamıyor

Cocu'nun sözleşmesinde "Fesih tarihinden itibaren 1 yıllık maaşım alır" maddesi bulunuyor. HollandalI hoca görevine son verildiği için 2 milyon Euro'luk bir tazminat alacak. Bu tazminatı Fenerbahçe isterse aylara bölerek ödeyebilir. Ancak kulübün zarar görmemesi için vermesi gereken "Alacağım yoktur" yazısını Cocu imzalamaya yanaşmıyor.