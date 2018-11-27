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Cocu'nun 6,5 milyon euro'luk tazminatı Ersun Yanal'ın önünü kesiyor

Fenerbahçe'de görevden alınan Phillip Cocu'nun, 'Alacağım yoktur' kağıdı vermemek için direndiği ortaya çıktı.

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Fenerbahçe taraftarı her kötü sonuçta 'Ersun Yanal' diyor ama yönetimin ne onu ne de başka bir ismi alması imkansız.  Sabah'ın haberine göre; Phillip Cocu, "Alacağım yoktur" kağıdı vermemek için direniyor. Yönetim de UEFA kontrolü nedeniyle o kağıdı almadan yeni bir hoca getiremiyor. 

İki iddia var: 1- Parasını peşin istiyor 2- 1 yıllık değil, 3 yıllık alacağını talep ediyor.

'Alacağım yoktur'u imzalamıyor

Cocu'nun sözleşmesinde "Fesih tarihinden itibaren 1 yıllık maaşım alır" maddesi bulunuyor. HollandalI hoca görevine son verildiği için 2 milyon Euro'luk bir tazminat alacak. Bu tazminatı Fenerbahçe isterse aylara bölerek ödeyebilir. Ancak kulübün zarar görmemesi için vermesi gereken "Alacağım yoktur" yazısını Cocu imzalamaya yanaşmıyor.

KOÇ'UN OTELİNDE KALIYOR 

İlki "Cocu kağıdı imzalamak için 1 yıllık değil, 3 yıllık maaşının tamamını istiyor" şeklinde... İkincisi ise "Cocu, tazminatının aylara bölünmesini istemiyor, parayı peşin istiyor" yönünde... Cocu'dan temiz kağıdı alınamazsa, UEFA kontrolü gereği yeni bir teknik direktör ismi açıklanamıyor. Bunu bilen Cocu, taleplerinden bir adım bile geri atmıyor. HollandalI teknik adam halen İstanbul'da ve Ali Koç'un Taksim'deki otelinde konaklıyor. Durumunu soranlara da "Hayatımdan gayet memnun" diyor.

KOCAMAN KAĞIDI VERMİŞTİ 

Benzer süreç, Aykut Kocaman'ın fesih döneminde de yaşanmış, tecrübeli hoca, kağıdı hiç para almadan imzalamıştı. Koç bunun üzerine "Bu jestiniz için yeni bir takımla anlaşana kadar maaşınızı ödemek istiyorum" dedi. Ancak bu jest lafta kaldı.

6.5 milyon euroluk tazminat!

Takvim'in haberine göre ise Cocu'nun 6.5 milyon euroluk tazminat maddesinden dolayı sözleşmesi feshedilemiyor. Tecrübeli teknik adamın bu nedenle halen İstanbul'da olduğu ve görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. Üstelik TFF'nin resmi sitesine göre de Fenerbahçe'nin teknik direktörü 2021'e kadar Cocu olarak gözüküyor. Sarı lacivertli yönetimin bu konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

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