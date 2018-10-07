Cocu'nun çok memnun olduğu Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'nın görevlerine son verildi

Cocu, teknik ekibinde yer alan Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'yı "Sizden memnunum. Bundan sonra sorumluluklarınız artacak" diye övdü...

Ancak bu sözlerin üzerinden 24 saat geçmeden 3 ismin de görevine son verildi.

F.Bahçe'de Volkan Demirel, Aatif ve Dirar'ın kadro dışı kalması, teknik heyette ise Turgay Altay (Analist), Murat Öztürk (Kaleci antrenörü) ve Alper Aşçı'nın (Kondisyoner) görevine son verilmesi deprem etkisi yaratırken, alının kararlarla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Aykut Kocaman'ın ekibinde yer alıp Başkan Ali Koç'un ricasıyla bu sezon da takımda kalan yardımcı hocaların performansından, teknik direktör Cocu'nun hayli memnun olduğu ve S.Trnava galibiyeti sonrasında, "Sizden çok memnunum. Çok iyisiniz. Bana yabancı bir ülkede çok destek oldunuz. Size daha farklı sorumluluklar, daha aktif görevler vermeyi düşünüyorum. Yarın bunları detaylı olarak Samandıra'da konuşalım" dediği öğrenildi.

"BÖYLE OLACAĞI BELLİYDİ"

Ancak bu konuşmaların üzerinden 24 saat geçmeden 3 teknik adamın görevine son verildi.

Kararı duyan Aşçı, Öztürk ve Altay büyük şaşkınlık yaşadı. Daha sonra aralarında yaptıkları toplantıda ise, "Cocu'nun da haberi yokmuş. Böyle olacağı belliydi" yorumunu yaptıkları kaydedildi.

(Sabah)