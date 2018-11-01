Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Cocu'nun gidişi Dirar'a yaradı

Hollandalı teknik adamın yönetiminde kadro dışı bırakılan Nabil Dirar’ın, Cocu’nun gidişini avantaja çevirebileceği belirtildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe’de teknik direktör Cocu ile yolların ayrılması, gözleri Hollandalı çalıştırıcının döneminde kadro dışı bırakılan isimlere de çevirdi. Fas basını bu isimlerden olan Nabil Dirar’ın süreçten olumlu yönde etkileneceğini savundu. 

‘Fenerbahçe’de teknik adamın gitmesi, Nabil Dirar’a yarar’ başlığıyla verilen haberde futbolcunun bu durumu avantajına çevirebileceği ve yeni teknik adamın gözüne girerek yeniden forma şansı bulabileceği savunuldu. 

Cocu’nun Dirar ile ilişkilerinin iyi olmadığı, kendisini gerekçesiz kadro dışı bıraktığı öne sürüldü. Kulübünde kadro dışı kalan oyuncunun içinde bulunduğu durumun milli takıma da yansıdığı ve milli takımı da olumsuz etkilediği kaydedildi.   

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TEM Daire Başkanı Aslan´ın infaza götürüldüğü anların görüntüleri

TEM Daire Başkanı Aslan´ın infaza götürüldüğü anların görüntüleri

Pişirilince daha sağlıklı hale gelen sebzeler

Pişirilince daha sağlıklı hale gelen sebzeler

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçuş

İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçuş

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA