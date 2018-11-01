Cocu'nun gidişi Dirar'a yaradı

Fenerbahçe’de teknik direktör Cocu ile yolların ayrılması, gözleri Hollandalı çalıştırıcının döneminde kadro dışı bırakılan isimlere de çevirdi. Fas basını bu isimlerden olan Nabil Dirar’ın süreçten olumlu yönde etkileneceğini savundu.

‘Fenerbahçe’de teknik adamın gitmesi, Nabil Dirar’a yarar’ başlığıyla verilen haberde futbolcunun bu durumu avantajına çevirebileceği ve yeni teknik adamın gözüne girerek yeniden forma şansı bulabileceği savunuldu.

Cocu’nun Dirar ile ilişkilerinin iyi olmadığı, kendisini gerekçesiz kadro dışı bıraktığı öne sürüldü. Kulübünde kadro dışı kalan oyuncunun içinde bulunduğu durumun milli takıma da yansıdığı ve milli takımı da olumsuz etkilediği kaydedildi.