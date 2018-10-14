Cocu'nun hedefi Fenerbahçe'de başarılı olup Barcelona'nın başına geçmek
Phillip Cocu, Sarı-Lacivertli takımı düzlüğe çıkaracağının sözünü verdi, göreve devam etti.
Hollandalı teknik adam, Başkan Ali Koç ve Damien Comolli ile yaptığı görüşmede, başarıya olan inancını gösterdi, işleri toparlayacağını belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı, kariyeri açısından da F.Bahçe’deki performansını çok önemsiyor.
Fenerbahçe’de arka arkaya alınan kötü sonuçlar ve etkisiz futbola rağmen Başkan Ali Koç, teknik direktör Phillip Cocu’yu görevden almadı. Ancak bir kriz yaşanması halinde de B planı yapılıyor. İlk planda Hollandalı teknik adamın ilk yarının sonuna kadar göreve devam etmesi ve nihai kararın burada verilmesi kararlaştırıldı.
Cocu ile yapılan görüşmelerde kullandığı ifadeler ve başarıya olan inancı da takımın başında kalmasında etkili oldu.
Takıma ve kendisine inandığını belirten 46 yaşındaki çalıştırıcının; mücadeleci ve inançlı tavrı dikkat çekti. Tecrübeli hoca, hazırlık dönemi ve devamında yaşanan değişimlerin takımın sorun yaşanmasına sebep olduğunu belirtti. Cocu, artık tek ihtiyaçlarının, aynı takımda ısrar edip, sistemi oturtmak olduğunu söyledi.
Beşiktaş ve Başakşehir maçlarındaki oyunun ilerisi için umut verdiğini kaydeden Cocu, birçok kez bu tip zorlu durumlarla karşılaştığını, bunların çoğundan başarıyla çıktığını aktarıp aynısını şimdi de yapacağını kaydetti.
PSV örneği
Deneyimli teknik adamın Fenerbahçe performansı kariyeri açısından da önemli. Ülkesinde çok yakından takip edilen Cocu’nun ilerleyen dönemdeki hedefi eski kulübü Barcelona olmak üzere dünyanın en önemli yerlerinde görev yapabilmek.
Bunun için de Fenerbahçe’de başarısız olmak istemiyor. Kariyerinin kırılma noktalarından birinde olduğunu düşünen Hollandalı, sonuna kadar mücadele edip PSV’de olduğu gibi sonunda başarıya ulaşacağına düşünüyor.
Kötü tablo
Phillip Cocu’nun Fenerbahçe’deki rakamları kariyerinin de en kötü dönemini ortaya çıkardı. Hollandalı çalıştırıcı, 12 resmi maçta sadece 3 kez kazanabilirken, 6 yenilgi aldı. 3 de beraberlik gören Cocu, kötü bir tablo yaşadı.
(Milliyet)
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