Cocu'nun tazminatı belli oldu
Fenerbahçe'den gönderilen Teknik Direktör Cocu'nun tazminatıyla ilgili flaş bir iddia geldi.
Cocu’nun sözleşmesi 1 yıl dolmadan feshedildiği için Fenerbahçe’nin Hollandalı teknik adama 3 yıllık maaşı ve hakedilmese de şampiyonluk primlerini ödeyeceği öne sürüldü.
Sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe'nin başına getirilen Phillip Cocu'nun görevine son verildiği 1 yıllık maaşının kendisine ödeneceği yazılıp çizilmişti.
İNANILMAZ MALİYET
Ancak müthiş bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Cocu'nun sözleşmesinde, sözleşmesi 1 yıl dolmadan feshedilirse 3 yıllık maaşı ile birlikte takım şampiyon olmasa da şampiyonluk primlerinin de ödeneceğinin yazılı olduğu iddia edildi. Cocu'nun 1 yıllık ücreti ise 3 milyon Euro...
(Takvim)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.