Cocu'nun yeni hücum hattı Benzia ve Slimani olacak

4-2-3-1’E DÖNÜŞ

KABUSTAN uyanmak için seri galibiyetlere ihtiyacı olan F.Bahçe’de Phillip Cocu, Anderlecht karşısında yine 11’i değiştirmeye hazırlanıyor. Bu sezon ideal 11’ini bir türlü oturtturamayan ve neredeyse her maça farklı bir oyuncu grubuyla sahaya çıkan Cocu, sakatlıkları düzelen Islam Slimanı ve Yassine Benzia, 11’de kullanmak için formasyonu da 4-2-3-1 şeklinde değiştirecek. Harun’dan vazgeçmeyecek olan Hollandalı, savunma 4’lüsünde yine Şener-Neustadter-Skrtel-Hasan Ali’yle kuracak.

SOLDADO VE FREY KULÜBEYE

ÇİFT ön liberolu orta sahadan vazgeçmeyecek olan Cocu, Sivas’ta olduğu gibi Jailson-Eljif ile devam edecek. Anderlecht karşısında daha ofansif oynamayı planlayan 48 yaşındaki çalıştırıcı, sol açıkta görev verdiği İsmail’i keserek maça Valbuena ile başlayacak. Sağ açıkta Ayew’den vazgeçmeyecek olan 48 yaşındaki çalıştırıcı, Frey’in yerine Benzia’ya görev verecek. Sivas’ta saç-baş yolduran Soldado’yu kesecek olan Cocu, Slimani’ye formasını geri verecek.

(Aksam)