Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Cocu'nun yeni hücum hattı Benzia ve Slimani olacak

İdeal 11’ini bir türlü bulamayan Phillip Cocu, Anderlecht karşısında kadroyu yine değiştirecek. Sakatlıktan kurtulan Slimani ve Benzia’ya yer açacak olan Cocu, Valbuena’yı da Belçika ekibi karşısında sahaya sürecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

4-2-3-1’E DÖNÜŞ 

KABUSTAN uyanmak için seri galibiyetlere ihtiyacı olan F.Bahçe’de Phillip Cocu, Anderlecht karşısında yine 11’i değiştirmeye hazırlanıyor. Bu sezon ideal 11’ini bir türlü oturtturamayan ve neredeyse her maça farklı bir oyuncu grubuyla sahaya çıkan Cocu, sakatlıkları düzelen Islam Slimanı ve Yassine Benzia, 11’de kullanmak için formasyonu da 4-2-3-1 şeklinde değiştirecek. Harun’dan vazgeçmeyecek olan Hollandalı, savunma 4’lüsünde yine Şener-Neustadter-Skrtel-Hasan Ali’yle kuracak. 

SOLDADO VE FREY KULÜBEYE 

ÇİFT ön liberolu orta sahadan vazgeçmeyecek olan Cocu, Sivas’ta olduğu gibi Jailson-Eljif ile devam edecek. Anderlecht karşısında daha ofansif oynamayı planlayan 48 yaşındaki çalıştırıcı, sol açıkta görev verdiği İsmail’i keserek maça Valbuena ile başlayacak. Sağ açıkta Ayew’den vazgeçmeyecek olan 48 yaşındaki çalıştırıcı, Frey’in yerine Benzia’ya görev verecek. Sivas’ta saç-baş yolduran Soldado’yu kesecek olan Cocu, Slimani’ye formasını geri verecek. 

(Aksam)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tartıştığı sevgilisini sokak ortasında defalarca tokatladı

Tartıştığı sevgilisini sokak ortasında defalarca tokatladı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA