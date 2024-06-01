Cody Gakpo'dan Arne Slot sözleri!

Jürgen Klopp'un ayrılık kararı sonrasında takımın başına Arne Slot'u getiren Liverpool'da yıldız oyuncu Cody Gakpo yeni teknik direktörü için açıklamalarda bulundu.

PSV'de oynarken Slot'un kendilerine zorluklar çıkardığını söyleyen Gakpo, "Onunla daha önce konuşmadım ama Arne Slot, PSV Eindhoven'de oynarken bize hep zorluklar çıkartırdı. Onun ne kadar iyi bir antrenör olduğunu herkes biliyor." ifadelerini kullandı.

"KULÜBE UYMASA ALINMAZDI"

Arne Slot'un oyunun Liverpool'a uyacağını söyleyen Gakpo şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Slot'un oyun planı Liverpool'a uyacaktır. Ben öyle düşünüyorum aksi takdirde kulüp onu görevlendirmezdi."

53 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla 53 resmi maça çıkan Cody Gakpo bu karşılaşmalarda 16 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.