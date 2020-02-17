'Çok ağır konuşuyorum aldığınız para haram kardeşim'

17 Şubat 2020 Pazartesi10:44 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 10:44

Eski hakemler, Galatasaray'ın BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği mücadelenin hakemi Alper Ulusoy ve VAR hakemi Tugay Kaan Numanoğlu ve AVAR hakemi Çağdaş Altay'ı eleştirdiler.

PENALTI MI: Gökhan Töre'nin ortasında Seri'den seken top Muslera'nın ellerinde kaldı ve hemen ardından hakem Alper Ulusoy ilk yarının bitiş düdüğünü çaldı.



GOL MÜ YOKSA OFSAYT MI: Karşılaşmanın 36. dakikasında Galatasaray orta alanda kazanılan topla hızlı geldi. Ömer Bayram'ın soldan yaptığı ortada top herkesi geçip Adem Büyük'ün önünde kalırken, tecrübeli futbolcu topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakem, pozisyonun ardından ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçerlilik kazanmadı. Adem Büyük, kendisinden önce Arturo Mina'nın topa ele dokunduğunu belirtti ancak karar değişmedi.



BÜNYAMİN GEZER: "Şu pozisyon net bir şekilde, pilottan acaba ama bu kamera çekimiyle net bir şekilde penaltı olduğu görülüyor. Oturuyorsun, benim gibi izliyorsun. Bak hakemi, yardımcıyı yine nispeten görmeleri gerekirken göremedikleri için anlayabilirim. Bunu anlayamam. Kimse anlayamaz. Bunu kimseye anlatamazsın. Yazık günah. Hak var, hukuk var."



BÜNYAMİN GEZER:"Aldığınız para haram kardeşim. Çok ağır konuşuyorum. Aldığın para haram. Buraya oturuyorsun. Şu pozisyonu değerlendiremiyorsanız yapmayın kardeşim bu işi."



BÜNYAMİN GEZER: "Türkiye'de 'VAR yok' deyin, herkes rahat etsin. Bu kadar net bir açı, bu kadar güzel bir açı... Tartışmasız, net bir pozisyonda bunu değerlendiremeyip, hakeme izlettiremiyorsanız yapmayın kardeşim. Oturmayın o koltuğa."



AHMET ÇAKAR: Maçta hakemlik yönünden çok kritik pozisyonlar vardı. Alper Ulusoy'a sormak gerek; neden Gökhan Töre'yi ilk yarının sonlarına doğru ikinci sarıdan oyundan atmadı?



AHMET ÇAKAR: Yine VAR hakemine sormam lazım; Galatasaray'ın Adem'le attığı ofsaytta top rakipten çarpma olarak değil oynama olarak geliyor. Dolayısıyla bence gol verilmeliydi.



AHMET ÇAKAR: Hele hele ilk yarının son anlarında bir pozisyon var ki ya ben yanılıyorum ya da VAR hakemi ağır gaflet içinde... Kaleye çekilen şutta Seri'nin eli topu kesiyor. Penaltı ama ne hakem ne VAR farketmiyor. Düdüğü çalıp soyunma odasına gidiyorlar. (SABAH)



ERMAN TOROĞLU: 45. dakikada Seri'nin sol kolunu açık olarak tuttuğundan, koluna gelen top net penaltı. Diyorsunuz ki "Hakem düdüğü çaldı, ilk yarıyı bitirdi." Tamam çalsın… Sen VAR olarak çağır, seyretsin, penaltıyı attırsın. Ben bu örneği Avrupa'da iki maçta gördüm. Futbolcular soyunma odasına giderken geri döndüler. Şu net; Ceza alanı içinde rakipten gelen toplarda kolunuz, elleriniz arkada olacak. Bizde ise eller havaya! Ya düğün dernek ya gece kulübü! "Eller arkaya" hikâye… (FOTOMAÇ)



ERMAN TOROĞLU: Hakem genelde kötü maç yönetmedi. Ama o pozisyonda kesinlikle VAR'ın hakemi çağırması gerekirdi. Diyelim ki hakem göremedi. VAR ne iş yapar? Meçhul… Yani VAR dün gece isim olarak vardı, ama fiilen yoktu.



DENİZ ÇOBAN: "Adem Büyük'ün iptal edilen golünde pozisyon ofsayt değil, elle oynamayı bilerek ve isteyerek yapıyor. Elle oynamayla iptal edilse, sarı kart ile cezalandırılması lazım. Bu golün ofsayt nedeniyle iptal edilmesi, hakemlik adına büyük bir hata" ifadelerini kullandı. (beIN Sports)



DENİZ ÇOBAN: "Seri'nin elini kaçıracak kadar vakti var, kaçırmak yerine, topun önünde tutmayı tercih ediyor, net penaltı. VAR neden müdahil olmadı, bilemiyorum. Devre bitmiş olsa bile, oyuncular gitmiş olsa bile, hakem oyun alanını terk etmediği sürece VAR uyarır ve hakem verir."

