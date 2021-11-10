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Spor

Çok merak ediliyordu! Burak Kapacak'ın Fenerbahçe'deki kaderi belli oldu

Fenerbahçe'nin Bursaspor'dan transferi Burak Kapacak sarı lacivertlilerde bu sezon maça çıkamadı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın hiç şans vermediği Burak Kapacak'ın devre arasında takımdan ayrılabileceği öğrenildi.

Star.com.tr10 Kasım 2021 Çarşamba 07:15 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 07:15
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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da başarılı performansıyla dikkat çeken Burak Kapacak sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Fransız ekip Bordeaux ile de temasta olan genç yıldız son anda Fenerbahçe'ye imza atmış sarı lacivertli ekip Burak Kapacak için Bursaspor'a 1 milyon 350 bin Euro bonservis ödemişti.

BURAK KAPACAK 0 MAÇA ÇIKTI

Gen yıldız Fenerbahçe'de hiç maça çıkmazken teknik direktör Vitor Pereira'nın kendi transferi olmadığı için oyuncuya şans vermediği öğrenilen bilgiler arasında. Genç yıldız ise sarı lacivertli ekipte çalışmalarını sürdürürken kötü gidişatı süren Pereira'nın takımdan ayrılma ihtimalini bekliyor. Pereira'nın takımdan ayrılmaması durumunda ise devre arasında yurt dışına kiralık olarak gidecek.

15 MİLYON TL BONSERVİS

Fenerbahçe'nin Burak Kapacak'a ödediği bonservis de tam olarak 15 milyon TL. Vitor Pereira'nın hiç şans vermediği genç yıldız bu sezon UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı. 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Süper Lig'de ilk 3 hafta lisansı çıkmadığı için görev yapamadı. Burak, sonraki 5 maçta kulübede oturdu, son 4 karşılaşmada ise kadroya alınmadı.

Star.com.tr

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