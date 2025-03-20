A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan maçının ardından konuştu. İtalyan çalıştırıcı , "Çok mutluyuz ama hiçbir şey bitmedi." yorumunda bulundu.

"OYUNA ÇOK İYİ BAŞLADIK"

"Çok iyi başladık oyuna. Sonrasında golden sonra mesafeleri açtık ve rakibin kontra atak yapmasına izin verdik. İlk yarıda müthiş bir kalite gösterdiğimizi söyledim ve bunun devam etmesini söyledim. İstediğimiz skoru aldık ama hiçbir şey bitmedi. İki tane yeni, ilk defa oynayan futbolcu vardı. Deniz Gül ve Can Uzun vardı. Kenan da 2005'li. Genç futbolcularımız da üstün performans göstermeye devam ediyor."

"HERKESİN POTANSİYELİ YÜKSEK"

"Herkesin potansiyeli çok yüksek. Deniz Gül, kendi takımında oynamıyor ama milli takımda ilk defa süre aldı. Büyük bir potansiYeli var. Oğuz Aydın müthiş performans gösterdi, iki golde katkısı var."

"DENGELİ OLMAMIZ GEREK"

"Dengeli olmamız gerekiyor. İkinci maç var."

DENİZ GÜL

"Taze, genç bir yetenek. Daha da gelişmesi gerekiyor. Kulübünde de biraz daha fazla oynamasını ümit ediyorum. Zamanı gelecektir. Fiziği çok iyi, onu da kullanmayı öğrenmesi gerekiyor.

ARDA GÜLER YANITI

"Arda Güler rövanş maçında oynayacak mı?"

Vincenzo Montella: "Daha birkaç gün var karar vermek için. Özel bir futbolcudan bahsediyoruz. En iyi şekilde karar vermeye çalışacağız."

"MÜTHİŞ BİR SAVAŞ VARDI"

Vincenzo Montella'nın basın toplantısındaki açıklamaları ise şu şekilde;

"Müthiş bir savaş vardı sahada. Çok yüksek seviyeli fiziksel bir savaş vardı. Macaristan'ın ne kadar yüksek seviyeye alışkın olduğunu gördük. Her şey açık hala. O yüzden rövanşa konsantre olmalıyız."

"HEPSİNİ TEBRİK EDİYORUM"

"Bugün sahada genç futbolcularımız da vardı. İki tane genç oyuncumuz ilk defa resmi olarak oynadılar, Can Uzun ve Deniz Gül. Oğuz Aydın'ın da ilk resmi maçında performansı beni çok memnun etti. O yüzden hepsini tebrik ediyorum."

"PANKART BENİ MUTLU ETTİ"

"Milli takım, her şeyin en üstüdür" şeklinde bir pankart vardı. Bu beni mutlu etti. Bu ruhu hep birlikte devam ettirmemiz, bunu sahaya yansıtmamız gerekiyor."

"DAHA BİTİRİCİ BİR GÖRÜNTÜMÜZ VARDI"

"Daha bitirici bir görüntümüz vardı bugün. Diğer maçlara göre daha iyiydik. İkinci yarıda iki gol attık. İlk yarıda da bir gol attık ve pozisyonlarımız vardı. Genele bakınca daha bitirici bir görüntümüz vardı."

"FORMALARA BAKMADAN SEÇİM YAPIYORUM"

"Çok basit bir şekilde seçim yapıyorum. O anda ihtiyacımıza göre en iyi kimse onu seçiyorum. Milli takımda süremiz az oluyor ve fazla çalışamıyoruz. Formalara bakmadan seçim yapıyorum. Milli takımın ihtiyacına göre seçim yapıyorum. Az önce de dediğim gibi milli takım her şeyden üstündür."

"HEDEFİMİZ REKABETİ YÜKSELTMEK"

"Hedefimiz rekabeti yükseltmek her seferinde. Gençlerimiz gelecek vaat ediyor. Gelişmelerini sıkı takip ediyoruz. Umut ederek bu seçimleri yapıyoruz. Performansları ve yetenekleri gelecek için umut veriyor. Kulüplerde de gençlere yönelik çalışmalarım vardı benim. Onları da yetiştirmeniz gerekiyor yavaş yavaş."