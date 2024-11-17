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Spor

''Çok özel ve çok zeki bir adam'' Rakip teknik direktörden Mourinho'ya övgüler

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Twente'nin başarılı teknik direktörü Joseph Oosting, Jose Mourinho için övgü dolu ifadelerde bulundu. Oosting, katıldığı bir yayında Portekizli hocayla ilgili, 'ose Mourinho, çok güzel ve çok zeki bir adam. Kariyeri boyunca birçok şey başardı. Taktik olarak da görünüş olarak da... Bence o tam bir centilmen.' ifadelerini kullandı.

17 Kasım 2024 Pazar 09:03 - Güncelleme:
''Çok özel ve çok zeki bir adam'' Rakip teknik direktörden Mourinho'ya övgüler
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UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Hollanda ekiplerinden Twente'ye konuk olan Fenerbahçe, geriye düştüğü karşılaşmadan 1-1'lik skorla ayrılmıştı. Hollanda ekibinin 52 yaşındaki çalıştırıcısı, Sarı-Lacivertliler'in patronu Jose Mourinho'ya övgüler yağdırdı. Geçtiğimiz günlerde Hollandalı eski futbolcu Andy van der Meyde'nin YouTube kanalına konuk olan Oosting, Fenerbahçe maçıyla ilgili konuştu. Oosting, şunları söyledi: "Jose Mourinho, çok güzel ve çok zeki bir adam. Kariyeri boyunca birçok şey başardı. Taktik olarak da görünüş olarak da... Bence o tam bir centilmen. Maçtan sonra iyi bir iş çıkarttığımızı düşündü ve bunu söyledi."

2022'DE İLK KEZ RAKİP OLDUK

Hollandalı tecrübeli teknik adam, Jose Mourinho ile ilk kez 2022 yılında rakip olmuştu. O dönem RKC Waalwijk takımını çalıştıran Oosting, 22 Aralık 2022 tarihinde hazırlık maçında Jose Mourinho'nun Roma'sına karşı mücadele vermişti. Karşılaşma 3-0'lık İtalyan ekibinin üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. 52 yaşındaki Joseph Oosting, konuyla ilgili "Onunla zaten tanıştım. Beni hala tanıyor muydu bilmiyorum. O zamanlar RKC Waalwicj takımını çalıştırıyordum. Sanırım tanıyordu. Bence bu adam oldukça zeki. Futbol hakkında çok şey biliyor.

DAHA ÖNCE İKİ KEZ KAYBETTİ

Birçok başarısı var" ifadelerini kullandı. Joseph Oosting, Fenerbahçe'ye toplamda 3 kez rakip oldu. Geçen sezon UEFA Konferans Ligi play-off turunda Sarı-Lacivertliler'e karşı sahaya çıkan Oosting, Kadıköy'de Teknik Direktör İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'sine 5-1'lik bir skorla yenildi. Evinde oynadığı rövanş mücadelesinde de temsilcimize diş geçiremedi. Kanarya, Hollanda'da da 1-0'lık zafer alarak turu geçen taraf oldu. Bu sezon Mourinho'nun çalıştırdığı Sarı-Lacivertliler'le berabere kalan Oosting, bu sonuçla ilk kez temsilcimizden puan aldı.

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