Cole Palmer'ın hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı

Chelsea'nin yıldızı Cole Palmer hakkında çok önemli açıklamalar geldi.

Eski United teknik direktörü Rene Meulensteen, Chelsea'yle sözleşmesi 2033'e kadar devam etmesine rağmen Palmer'ın neden gelecekte Old Trafford'a gidebileceğini söyledi. 2007-13 yılları arasında Premier Lig devinin A takım direktörlüğünü yapan Hollandalı teknik adam, İngiliz milli oyuncunun çocukken Kırmızı Şeytanlar'ın pençesinden nasıl kurtulduğuna da hayıflandı.

Grosvenor Casino'ya şunları söyledi: "Cole Palmer'ın bir Manchester United taraftarı olduğu neredeyse herkesin bildiği bir sır. Beni şaşırtan şey, Manchester City'deyken United'ın elinden nasıl kayıp gittiği ve ardından Chelsea'de şans bulduğu. Fark yaratabilecek bir oyuncu. Gelecekte United'da oynayabilir mi? Evet, neden olmasın ki? Chelsea ile uzun vadeli bir sözleşmesi var elbette, ancak bazen işler yolunda gitmez ve oyuncularla kulüpler arasında anlaşmazlıklar yaşanır. Bu durumda United ilgilenebilir ve bu onun için gerçekten iyi bir seçenek olabilir. Sonuçta o bir United taraftarı ve United'ı daha üst seviyelere taşıyabilecek bir oyuncu."

23 yaşındaki Palmer, şu anda İngiltere'nin en iyi oyuncularından biri ve 2023'te Manchester City'den transfer olmasından bu yana Chelsea için bir dönüm noktası oldu. Maviler, birçok oyuncusuyla uzun vadeli sözleşmeler imzaladı, ancak bu sözleşmeler boyunca Chelsea'de kalmaları pek olası değil; belki de bu durum, United taraftarlarına çocukluk hayranı Palmer'ın bir gün kendileri için imza atabileceği umudunu veriyor.

Bu ayın başlarında Chelsea'nin ABD'de Dünya Kulüpler Kupası zaferinde başrol oynayan Palmer, önümüzdeki haftalarda sezon öncesi antrenmanlara başlamadan önce hak ettiği yaz tatilinin tadını çıkarıyor.