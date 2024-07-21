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Spor

Colin Kazım, Arsenal akademisine katıldı

Bir dönem Türkiye'de de forma giymiş olan Colin Kazım-Richards, antrenör olarak Arsenal akademisine katıldığını açıkladı.

21 Temmuz 2024 Pazar 11:39 - Güncelleme:
Colin Kazım, Arsenal akademisine katıldı
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Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor ve Fatih Karagümrük formaları giyen Colin Kazım-Richards, Arsenal akademisine antrenör olarak katıldı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Colin Kazım Richards, "Arsenal akademisindeki antrenör kadrosunun bir parçası olduğumu duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Mükemmellik ve gelişime olan bağlılığıyla tanınan bir kulübün parçası olmak benim için bir onur." ifadelerini kullandı.

37 yaşındaki eski futbolcunun kariyerinde 1 Hollanda Kupası, 1 Türkiye Süper Lig, 3 Türkiye Super Kupası, 1 İskoçya Ligi, 1 Yunanistan Süper Ligi, 1 Yunanistan Kupası ve 1 Brezilya Seria A şampiyonlukları bulunuyor.

  • Colin Kazım-Richards
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  • antrenör

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