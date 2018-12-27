Colin Kazim Veracruz'a imza attı
Futbol hayatını Meksika'da sürdüren eski milli futbolcu Colin Kazım-Richards takım değiştirdi.
Ülkemizde Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor forma giyen, son olarak Meksika ekibi Lobos BUAP kadrosunda yer alan 32 yaşındaki Kazım, bir başka Meksika takımı Rojos de Veracruz'a transfer oldu.
Transfer resmen açıklanırken, Colin Kazım-Richards'ın sözleşmesinin sezon sonuna kadar olduğu ifade edildi.
Colin Kazim, Lobos BUAP'de 10 maçta forma giyerken 3 kez golle buluşmuştu.
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