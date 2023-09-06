Colley ile Beşiktaş bir başka!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon transfer ettiği Gambiyalı stoperi Omar Colley gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

30 yaşındaki futbolcu performansıyla Şenol Güneş'in değişilmezleri arasına girerken skorer görüntüsüyle de öne çıkıyor. Yıldız futbolcu forma giydiği son 4 maçta 3 gol kaydetti.

COLLEY VARKEN KAYBETMEDİ

Kara Kartal, Omar Colley'in forma giydiği son 18 maçta ise rakiplerine yenilmedi. Bu maçların 15'ini kazanan Siyah- Beyazlılar, 3 kez de saharan beraberlik ile ayrıldı.

2 SEZON DAHA BEŞİKTAŞ'TA

Geçen sezon Sampdoria'dan transfer olan yıldız futbolcunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.