Coman ve Lewandowski birbirine girdi

Bundesliga'da liderliğe yükselen Bayern Münih'te antrenmanda tansiyon yükseldi. Bild'in haberine göre antrenman sırasında Robert Lewandowski ile Kingsley Coman, yumruk yumruğa kavga etti.

Lewandowski'nin Coman'ı antrenman sırasında uyardığı ancak Fransız futbolcunun ters bir cevap vermesinin ardından ikilinin önce itekleme sonra yumruklaşmaya kadar gittiği belirtildi.

SÜLE VE BOATENG AYIRDI

Bir anda çıkan kavgayı ise Niklas Süle ve Jerome Boateng'in güçlükle ayırdığı kaydedildi. Ardından takımdaki diğer oyuncuların da devreye girdiği ve ortamı yumuşatmaya çalıştığı belirtildi.

KOVAC, DEVAM ETMELERİNİ İSTEDİ

Kavganın ardından teknik direktör Niko Kovac, iki oyuncuyu da soyunma odasına göndermedi ve antrenmana devam etmelerini istedi. Kovac'ın böyle bir karar vermesinin ise oyuncuları bir hayli şaşırttığı açıklandı.

(Sporx)