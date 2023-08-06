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Spor

Communitty Shield, Arsenal'ın!

İngiltere Communitty Shield Kupası'nda Manchester City ile Arsenal karşı karşıya geldi. Normal süresi berabere biten karşılaşma seri penaltı atışlarına gitti. Penaltılarda rakibine 4-1 üstünlük kuran Arsenal, Community Shield'i müzesine götürdü.

6 Ağustos 2023 Pazar 20:23 - Güncelleme:
Communitty Shield, Arsenal'ın!
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İngiltere'de Community Shield'de Manchester City ile Arsenal karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan maçın normal süresi 1-1 tamamlandı.

Manchester City, 77. dakikada Cole Palmer'in attığı golle öne geçti. Arsenal, bu gole 90+11' Leandro Trossard ile karşılık verdi.

Arsenal, karşılaşmayı penaltılarda 4-1 kazanarak Community Shield'i müzesine götürdü.

Manchester City, Premier Lig'in ilk haftasında cuma günü Burnley deplasmanına gidecek. Arsenal ise cumartesi günü sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

*NOT: Manchester City, geçen sezon hem Premier Lig'i hem de FA Cup'ı kazandığı için Community Shield'de ligi ikinci sırada bitiren Arsenal ile karşılaştı.

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