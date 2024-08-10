Community Shield, City'nin!

İngiltere'de Community Shield heyecanı yaşandı. Wembley'de geçtiğimiz sezonun Premier Lig şampiyonu Manchester City ile FA Cup'ta zafere ulaşan Manchester United karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90 dakikalık bölümü 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Penaltılarda ise gülen taraf Manchester City oldu.

NORMAL SÜRE 1-1 BİTTİ

Normal sürede United'ı öne geçiren gol, 82. dakikada Alejandro Garnacho'dan gelirken Manchester City, 89. dakikada Bernardo Silva ile skoru 1-1 yapmıştı.

Community Shield tarihindeki 7. şampiyonluğuna ulaşan Manchester City, 2019'dan bu yana bu sevinci ilk kez yaşamış oldu.