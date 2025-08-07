Como, Alvaro Morata'da mutlu sona yakın

Victor Osimhen transferinin ardından Galatasaray'da gözden çıkarılan Alvaro Morata, İtalyan ekibi Como'ya imza atmaya hazırlanıyor.

İspanyol santrforla ilgilenen Como, transferi resmiyete dökmeye hazırlanıyor. Di Marzio'nun haberine göre, İtalyan ekibi, 32 yaşındaki futbolcu için Galatasaray ile görüşmelerde bulundu ve bu görüşmeler olumlu geçti.

Como ile Galatasaray arasındaki görüşmelerin ardından 32 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibine transferi için artık sadece resmiyetin kaldığı kaydedildi.

Como'nun, Alvaro Morata transferi için Galatasaray'a 3 milyon euro ve bonuslar ödemesi bekleniyor.

Como, Morata transferi için Milan'a 12 milyon euro ödeyecek.