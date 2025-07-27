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Spor

Como'dan resmi açıklama: Morata ve Milan ile anlaştık

Galatasaray'dan ayrılması beklenen Alvaro Morata için Como'dan açıklama geldi. Kulüp başkanı, İspanyol futbolcu ve kulübü Milan ile anlaşma sağladıklarını söyledi.

Haber Merkezi27 Temmuz 2025 Pazar 20:56 - Güncelleme:
Como'dan resmi açıklama: Morata ve Milan ile anlaştık
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Galatasaray'da uzun süredir takımdan ayrılması beklenen Alvaro Morata hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi.

İtalyan ekibi Como'nun başkanı Mirwan Suwarso, İspanyol golcüyle anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

"MİLAN VE MORATA İLE ANLAŞTIK"

Transfer süreciyle ilgili konuşan Suwarso, "Alvaro Morata için Milan ile anlaşma sağladık, oyuncu ile de anlaşmamız tamam." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY İLE MİLAN KONUŞMALI"

Suwaro ayrıca topun artık Galatasaray'da olduğunu belirterek, "Galatasaray ile Milan konuşmalı. Biz yapmamız gereken her şeyi yaptık." dedi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı formayla 16 resmi maça çıkan Alvaro Morata, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken 3 de asist yaptı.

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