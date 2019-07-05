Comolli beklemeyecek! Yeni isimler gündemde

Fenerbahçe’nin yakından ilgilendiği, hatta transferi için Marsilya’nın kapısını çaldığı Luiz Gustavo’nun takımdan ayrılma şartları ortaya çıktı.

STROOTMAN GİDERSE GUSTAVO KALIR

Geçtiğimiz sezon Lig 1’de ‘Mavi beyazlı’ formayla 38 maçta 4 gol atan Brezilyalı futbolcunun transferinin Kevin Strootman’a bağlı olduğu belirtirken, Hollandalı yıldızın Marsilya’dan ayrılması durumunda Villas Boas’ın Luiz Gustavo’yu kesinlikle bırakmayacağı, Strootman’ın takımda kalması halinde ise tecrübeli oyuncu için en az 6 milyon Euro isteneceği öğrenildi.

Serie A kulüplerinden Fiorentina’nın istediği Luiz Gustavo için Fransız yöneticiler ‘Strootman’a bağlı’ bilgisi verirken, Fenerbahçe’nin de bu durumdan haberdar olduğu ve Comolli’nin zaman kaybetmeden listesinde bulunan diğer isimlere yöneldiği ifade edildi.

31 yaşındaki Luiz Gustavo’nun Marsilya ile 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor.