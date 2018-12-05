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Comolli: Erwin Koeman ile yola devam edeceğiz

Fenerbahçe'de son zamanların eleştirilen ismi Fransız sportif direktör Damien Comolli flaş açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'de sezon başı yaptığı transferlerle ilgili eleştirilen isimlerin en başında gelen Fransız sportif direktör Damien Comolli, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde özel açıklamalarda bulundu.

Comolli takımın kötü gidişatıyla ilgili olarak," Taraftar sonuna kadar haklı. Çünkü takım kazanamıyor. Bu haftadan itibaren kazanma serisine başlayacağız" dedi. Teknik direktör Erwin Koeman'la yola devam edilip edilmeyeceği konusuna da değinen Comolli, "Koeman'la devam edeceğiz. Göndermek gibi bir niyetimiz yok" dedi.

Transfer konusuna da değinen Fransız sportif direktör," Eksiklerimizi biliyoruz. Çalışmalarımız sürüyor" şeklinde konuştu.

(Fanatik)

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