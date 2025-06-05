Comolli eski Fenerbahçeli futbolcunun peşine düştü

Fenerbahçe'de bir dönem sportif direktörlük yapan Damien Comolli, Juventus'un genel direktörü oldu. Comolli önderliğinde Juventus yeni bir yapılanmaya gidecek.

İtalyan basınına göre Isak Vural, Juventus'un transfer listesine girdi. Devre arasında Hammarby'den Serie B ekibi Frosinone'ye transfer olan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu dikkatleri çekti.

TuttoSport'un haberine göre Serie A'dan Juventus, Atalanta ve Pisa, LaLiga'dan Real Betis Isak Vural ile ilgileniyor. Bu sezon Frosinone'de 24 maça çıkan Isak Vural 2 asist yaptı.