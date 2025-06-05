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Spor

Comolli eski Fenerbahçeli futbolcunun peşine düştü

Sportif direktörlük görevine Damien Comolli'yi getiren Juventus transfer çalışmaları için harekete geçti. İtalyan ekibi, daha önce Fenerbahçe'de forma giyen genç futbolcu İsak Vural'ı kadrosuna katmak istiyor.

Haber Merkezi5 Haziran 2025 Perşembe 01:44 - Güncelleme:
Comolli eski Fenerbahçeli futbolcunun peşine düştü
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Fenerbahçe'de bir dönem sportif direktörlük yapan Damien Comolli, Juventus'un genel direktörü oldu. Comolli önderliğinde Juventus yeni bir yapılanmaya gidecek.

İtalyan basınına göre Isak Vural, Juventus'un transfer listesine girdi. Devre arasında Hammarby'den Serie B ekibi Frosinone'ye transfer olan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu dikkatleri çekti.

TuttoSport'un haberine göre Serie A'dan Juventus, Atalanta ve Pisa, LaLiga'dan Real Betis Isak Vural ile ilgileniyor. Bu sezon Frosinone'de 24 maça çıkan Isak Vural 2 asist yaptı.

  • Juventus transfer
  • Damien Comolli
  • Isak Vural

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