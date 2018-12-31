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Comolli Galatasaray'dan Serdar Aziz'i istedi

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, flaş bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sportif Direktör Damien Comolli, Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda girişimlerini devam ettiriyor. Yanal'ın Comolli'den, forvet, stoper ve orta saha istediği biliniyor. Sarı-Lacivertlilerde bu gelişmeler yaşanırken flaş bir iddia gündeme geldi.

Ara transferde oynamayan isimlere ödeme yapmaktan kurtulmak isteyen Fenerbahçe'nin, Galatasaray'a sürpriz bir teklif yapmak üzere olduğu kaydedildi.

Daha önce Tolgay Arslan için Beşiktaş'a teklif edilen Ozan Tufan'ın bu kez de sarı-kırmızılılarda kadro dışı kalan stoper Serdar Aziz'e karşılık önerileceği ifade edildi.

Geçen sezondan beri altyapıda çalışmalarını sürdüren Ozan; teknik direktör Aykut Kocaman, Phillip Cocu ve Erwin Koeman'dan sonra Ersun Yanal'ın da gözüne girememişti.

Gelen haberlere göre sarı-lacivertli yetkililerin bu hafta içinde Galatasaray'ın kapısını çalıp başa baş takas önerisinde bulunacağı ifade edildi.

Teklif gelmesi durumunda Roman Neustadter'i elden çıkarmak isteyen Fenerbahçeli yöneticilerin Martin Skrtel'in ayrılma durumunu da düşünerek böyle bir hamle yapma kararı aldığı dile getirildi.

Teknik direktör Yanal'ın da Serdar'a sıcak baktığı ve "Neden olmasın" diyerek bu takasa açık kapı bıraktığı bilgisi paylaşıldı.

SADECE 2 MAÇTA OYNADI

Ozan, Fenerbahçe U21'de bu sezon 2 maçta oynadı.

(Fotomaç)

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