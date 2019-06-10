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Comolli, İngiltere'ye giderek 2 yıldızı resmen istedi

Rondon’un transferi için yapılan görüşmede önemli bir detay daha ortaya çıktı. Mata’nın menajeri de aynı kişi olunca İspanyol yıldızın şartları da masaya yatırıldı.

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Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de önemli bir detay ortaya çıktı. West Brom ile sözleşmesi sona eren Venezuella'yı forvet Salomon Rondon'un menajeri ile temas kuran Fenerbahçe, Juan Mata için de görüşme yaptı.

İKİSİNİN DE MENAJERİ AYNI

Juan ​Manuel Rodriguez'in hem Rondon ile birlikte İspanyol 10 numara Juan Mata'nın da menajeri olması Comolli'ye büyük zaman tasarrufu sağladı Comolli, Mata'yı da istediklerini ve şartlarında kolaylık yapılmasını istediği ifade edildi.

İMZA PARASI DA TEKLİF EDİLDİ

Sportif direktör Comolli'nin Rodriguez'e Juan Mata için 3 yıllık kontrat ile birlikte yüksek bir meblada imza parası teklif ettiği de öne sürüldü. M.United'la sözleşmesi biten Mata'yı Fenerbahçe ile birlikte başka tekliflerin de olduğu ancak Mata'nın isteklerine en çok Fenerbaçe'nin yaklaştığı bildirildi.

(Takvim)

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