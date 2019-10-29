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Comolli Ocak ayı için Sangare'yi bitiriyor

Fenerbahçe, sezon sonunda Antalyaspor'la sözleşmesi sona erecek olan Nazım Sangare için görüşmelere başladı.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Dün akşam Süper Lig’in en tempolu ve en iyi maçlarından birini seyretmek için Fatih Terim Stadı’na giden ve Başakşehir – Trabzonspor mücadelesini yakından takip eden Comolli’nin İrfan Can Kahveci ile Edin Visca için bol bol not tuttuğu belirtilirken, Fransız Sportif Direktörün aslında eski Galatasaray kalecisi Aykut Erçetin’le Nazım Sangare transferini konuştuğu ortaya çıktı.
 
FENERBAHÇE'DE YERLİ ATAĞI
 
TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Gelecek sezon yabancı sayısının inecek olması Süper Lig kulüplerini harekete geçirirken, Fenerbahçe’nin de yerli futbolcular için şimdiden kadro mühendisliğine başladığı belirtildi. Yazın Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Altay Bayındır gibi isimlere imza attıran sarı lacivertlilerin şimdi de Nazım Sangare’nin peşine düştüğü öğrenilirken, Comolli’nin oyuncunun transferi için Aykut Erçetin’le bir araya geldiği bildirildi.
 
NAZIM SANGARE OCAK'TA FENERBAHÇE'YLE MASAYA OTURACAK
 
Antalyaspor’da oynadığı futbolla dev takımların dikkatini çeken ve milli takıma kadar yükselen Nazım Sangare’nin sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Isla’nın yerine düşünüldüğü anlaşılırken, 25 yaşındaki sağ bekin Antalyaspor’la kontratının bitecek olması Comolli’nin iştahını kabartmış durumda. Nazım Sangare için onay veren Ersun Yanal’ın istikrarlı oyuncu hakkında ‘Hem yerli, hem genç, hem de hızlı. Yakından tanıdığımız bir futbolcu’ raporunu sunduğu kaydedilirken, Fenerbahçe’nin Ocak ayında bu transferi bitireceği ifade edildi.

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