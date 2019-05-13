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Comolli orada ortaya çıktı

Sarı lacivertlilerin gündemine aldığı son futbolcu Ufuk Akyol oldu. Fatih Karagümrük forması giyen futbolcu için Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Şanlıurfa maçını izlemeye gitti.

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TFF 2. Lig takımlarından Fatih Kragümrük forması giyen Ufuk Akyol, Fenerbahçe'nin radarına girdi. 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu yakından takip eden sarı lacivertliler, transferde kararı verme adına Sportif Direktörü Damien Comolli'yi de Karagümrük - Şanlıurfa maçına gönderdi. Fransız futbol adamının, genç futbolcuyu yakından takip ederek transfer konusunda rapor oluşturması bekleniyor.

ALMANYA ALTYAPISINDAN

Kariyerine Stuttgart altyapısında başlayan Ufuk Akyol, 2016 yılında Fatih Karagümrük takımına transfer oldu. Bu sezon 29 resmi maçta forma giyen 21 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

(Futbol Arena)

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