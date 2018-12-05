Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de, Sportif Direktör Damien Comolli açıklamalarda bulundu.

"KADRO DIŞI KALAN OYUNCULARLA İLGİLİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK"

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Aatif Chahechouhe, Volkan Demirel ve Nabil Dirar ile ilgili bir gelişmenin olmadığını dile getiren Comolli, "Şu an için kadro dışı kalan oyuncularla ilgili bir değişiklik yok. Ama oyunculardan da bize karşı bir adım yok" dedi.