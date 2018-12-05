Comolli: Şu an için kadro dışı kalan oyuncularla ilgili bir değişiklik yok
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, kadro dışı kalan oyuncular için kısa bir açıklamada bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de, Sportif Direktör Damien Comolli açıklamalarda bulundu.
"KADRO DIŞI KALAN OYUNCULARLA İLGİLİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK"
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Aatif Chahechouhe, Volkan Demirel ve Nabil Dirar ile ilgili bir gelişmenin olmadığını dile getiren Comolli, "Şu an için kadro dışı kalan oyuncularla ilgili bir değişiklik yok. Ama oyunculardan da bize karşı bir adım yok" dedi.
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